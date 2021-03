Wird in Freienbrink ein neues Klärwerk gebaut? Und, wenn ja wohin? Die Bewohner des Spreeauer Ortsteils sind besorgt, welche Entwicklung ihre kleine, beschauliche Siedlung noch nehmen wird. Dass sie mit der Gigafactory von Tesla neben mehr Verkehr und reichlich Wohnbauprojekten auch noch ein Werk zur Abwasseraufbereitung hinnehmen sollen, dagegen wollen die Anwohner sich wehren. Antworten auf die Fragen zum Stand der Dinge kommen nur spärlich.

Bedarf für das Klärwerk hat viele Ursachen

Eine Bestandsaufnahme: Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) teilt auf MOZ-Nachfrage mit, dass an einem solchen Projekt derzeit nicht gearbeitet wird. Aus am Bau der Tesla Gigafactory beteiligten, gut unterrichteten Kreisen heißt es, das sei lediglich eine Idee. Grünheides Bürgermeister Arne Christiani sagt, dass das Klärwerk derzeit nicht benötigt werde, eben erst in späteren Ausbaustufen, wenn die Dimension mit 40.000 Mitarbeitern erreicht ist.

Er macht auch keinen Hehl daraus, dass der Bedarf nicht nur durch die Gigafactory von Tesla entsteht. Ohnehin werden die Industrieabwässer des aktuellen Projektes auf dem Betriebsgelände geklärt – was im Anhörungsverfahren im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung, das im Herbst 2020 in der Erkneraner Stadthalle über die Bühne ging, immer wieder betont wurde. Die dafür ebenfalls notwendige Abwasserdruckleitung soll demnächst gebaut werden – aber dazu später im Text.

Feriencamp Störitzland soll ans Netz

Gigafactory und Verkehr Drohender Dauer-Stau - neuer Vorschlag für Zufahrt zu Tesla in Grünheide Grünheide Christiani führt das mögliche Bevölkerungswachstum, die Magnetwirkung für Gewerbeansiedlungen und das Feriencamp Störitzland an. Letzteres wird noch dezentral entsorgt und soll perspektivisch ans Abwassernetz angeschlossen werden. Zudem hat der Bürgermeister auf der Hauptausschusssitzung im Dezember auf die Anfrage einer Freienbrinkerin geantwortet, dass das Werk nicht aufs freie Feld, sondern zurückgesetzt auf eine Fläche im derzeitigen Wald kommen soll. So jedenfalls sei die Überlegung zur Standortermittlung. In Freienbrink selbst kursiert eine Lageskizze, die das Feld östlich der Ortslage – das ehemalige Rohrlager von Eugal – rosa markiert ausweist. Allerdings handelt es sich hierbei um Privatbesitz.

Fest steht, wenn ein Klärwerk gebaut werden soll, bedarf es eines umfänglichen Verfahrens, an dem auch die Behörden, Verbände, Institutionen und die betroffenen Anrainer, also auch die Bürger, beteiligt werden müssen.

Wasserfrage ist Thema für die Grünheider Gemeindevertreter

Um der Diskussion um die Wasserver- und -entsorgung Hand und Fuß zu verleihen, will die Fraktion Bürgerbündnis das Thema in der Gemeindevertretersitzung aufgreifen. Das Gremium tritt am Donnerstag (25. März), ab 18.30 Uhr, im Bürgerhaus Hangelsberg zusammen. In dem Antrag geht es darum, federführend mit den Bürgermeistern der Verbandskommunen des WSE und des Zweckverbandes Fürstenwalde ein Wasserver- und Abwasserentsorgungskonzept zu erarbeiten. Das Tempo der Planer „sollte der Tesla-Investitionsgeschwindigkeit angepasst sein“, heißt es in dem Beschlussantrag.

Abwasserdruckleitung führt unter Erkner hindurch

Tempo ist auch in Sachen oben erwähnter Abwasserdruckleitung gefragt. Diese soll vom Tesla-Gelände aus bis zum Hauptpumpwerk in Erkner führen. Es steht an der Woltersdorfer Landstraße/Ecke Am Reiherhorst. Der Blick auf die Landkarte verrät, dass die direkte Trassenführungen nicht nur durch den Wald sondern auch unter dem Stadtgebiet Erkner, dem Flakenfließ und – auf kürzestem Wege – dem Pendlerparkplatz hindurch führt. Vermutlich soll sie unterirdisch hindurch geschossen werden.

Nach Auskunft von Mario Behnke, Sprecher des Landkreises Oder-Spree , hat der WSE ein Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt. Es gebe ein Anzeigeverfahren mit einer Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. „Dabei werden auch umweltrechtliche Belange, unter anderem des Naturschutzes in puncto Baum- und Artenschutz berücksichtigt“, schreibt Behnke. Die Umsetzung des Projektes erfolgt durch Tesla. Auf Anfrage wurde von dort der Vorgang lediglich bestätigt. Die Fertigstellung sei zum Produktionsstart anvisiert.

Altlasten unter ehemaligen Teerwerksgelände erschweren Projekt

Laut Behnke ist das Vorhaben derzeit in drei Abschnitte eingeteilt. Einer tangiert das ehemalige Teerwerksgelände Erkner – Bahnhofsumfeld, Pendlerparkplatz und Gewerbeflächen – , das bekannterweise mit einem „weitflächigen Grundwasserschaden“ belastet ist. Dabei handelt es sich unter anderem um Phenolverbindungen. Eine im Zuge der Altlastensanierung eingebaute Kunststoffdichtungsbahn schirme die Oberfläche von dem belasteten Untergrund ab, erklärt der Kreissprecher. Deshalb sei nicht davon auszugehen, dass die Druckleitung, die oberhalb der Abdichtung verlaufen würde, zu Beeinträchtigungen führt.

Wie Erkners Stadtsprecherin Daniela Sell auf Nachfrage sagte, sei die Trassenführung aber noch nicht endgültig festgelegt. Gerade, was das Queren des ehemaligen Industriegebietes anbelangt, stünden Ende dieser Woche noch Absprachen aus.