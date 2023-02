Nach einem Hagelschauer am Mittwochnachmittag, dem 1. Februar, kam es auf der Autobahn A10 an vielen Streckenabschnitten zu Glatteis. Was folgte, waren mehrere Unfälle.

Die Beamten der Autobahnpolizei mussten gleich zu mehreren Unfällen auf den östlichen Berliner Ring ausrücken. Demnach soll es gegen 15.40 Uhr am Dreieck Barnim gekracht haben. Die Feuerwehr rückte an, um die Unfallstelle abzusichern. Zwei Menschen mussten, nach einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und Pkw, in ein Krankenhaus gebracht werden.

Autos krachten in Leitplanken

Fast zeitgleich kam es auf Höhe der Raststätte Seeberg, an der Anschlussstelle Rüdersdorf und bei Kranichsberg zu Unfällen, bei denen Autos von der Fahrbahn abkamen und in Leitplanken krachten. Verletzt wurde den Angaben der Polizei zufolge niemand.