Es blinkt und blitzt – das nagelneue Feuerwehrauto, das in der Hangelsberger Fahrzeughalle auf seinen ersten Einsatz wartet. Es ist nicht die einzige Großinvestition, die sich die Gemeinde Grünheide in diesem Jahr vornimmt. In Sachen Brandschutz wird gleich an mehren Stellen kräftig nachgelegt.