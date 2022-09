Uferwege, die plötzlich an Zäunen von privaten Grundstücksbesitzern enden – dieses Problem gibt es nicht nur am Werlsee in der Gemeinde Grünheide . Ein weiteres Beispiel dafür findet sich auch andernorts im Berliner Speckgürtel, im Köpenicker Ortsteil Müggelheim. Hier nämlich müssen Einhe...