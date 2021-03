Am Montag, 17 Uhr, beginnt in Gosen eine Videokonferenz-Reihe zu Natur- und Umweltschutz-Themen. Angesprochen fühlen sollen sich Interessierte aus Gosen-Neu Zittau. Als erstes geht es um die geplante Bebauung des Kirchackers in Neu Zittau. Ein Investor hat das rund zehn Hektar große Waldstück hin...