An einem sonnigen Sommertag sitzt Klaus-Dieter Föhlinger auf der Terrasse in seiner Parzelle. Er paukt für seine Prüfungen, denn der Genossenschaftsvorstand im Ruhestand hat sich noch einmal an der Universität eingeschrieben. Ein Nachbar ruft einen Gruß über den Gartenzaun. Obwohl Föhlinger sich eigentlich gerade auf seine Slavistik-Prüfungen konzentrieren will, macht ihm die Zukunft der Kleingärten von Neu Seeland e.V. an Herweghstraße...