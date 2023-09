Während in der Gigafactory von Tesla die Produktion seit mehr als einem Jahr läuft, ist die Umfeldentwicklung weiter in vollem Gange. Dabei geht es nicht um Straßen und Verkehr, sondern auch um Wohnraum.

Ein neues Bauprojekt, das jetzt in unmittelbarer Nähe auf den Weg gebracht werden soll, befindet sich in Friedersdorf (Gemeinde Heidesee), im Nachbar-Landkreis Dahme-Spreewald. Hier will die Westminster Immobilien GmbH nach eigenen Angaben ein Quartier mit insgesamt 750 Wohnungen errichten – für circa 1.500 Einwohner, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Mohnungen sind zur Miete gedacht.

Wohnungen auch für Tesla-Mitarbeitende

Demnach soll das Wohn- und Bürogebäudeprojekt auf 63.000 Quadratmetern bisher ungenutzter Fläche an der Köpenicker Schäferei liegen. Geplant ist der Bau von fünfgeschossigen Mehrfamilienhäusern. 150 der insgesamt 750 Wohneinheiten sollen Senioren vorenthalten sein. Für den restlichen Wohnraum hat man es offenbar direkt auf Tesla-Mitarbeitende abgesehen.

„Die Nähe zum-Tesla Werk und zur Metropole Berlin macht Friedersdorf zu einem sehr attraktiven Standort für unser Projekt“, erklärt Alexander Wietasch, Geschäftsführer der Westminster Immobilien GmbH, in der Mitteilung. Zudem wird die genaue Entfernung zur Gigafactory angegeben. Diese sei 14 Kilometer mit dem Auto entfernt „und ist dementsprechend in unter 15 Minuten zu erreichen“. Der Berliner Bahnhof Ostkreuz könne von Friedersdorf aus in einer Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden, heißt es außerdem.

Supermarkt, Wellness, Coworking Spaces

Geplant sind neben den Wohnhäusern auch Gewerbegebäuden, unter anderem für die lokale Nahversorgung, Gastronomie und Coworking Spaces. Ein medizinisches und ein Wellness-Gebäude sollen das Quartier ergänzen.

Fünfgeschössige Wohnhäuser geplant.

© Foto: Westminster Immobilien GmbH / Joanna Ferdzyn

Aktuell befinde sich das Projekt laut des Immobilien-Unternehmens im Bebauungsplanverfahren. Läuft alles wie gewünscht, könnte zum Jahreswechsel 2024/2025 der Baustart erfolgen, heiß es von Westminster.