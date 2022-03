Amtsdirektor Joachim Schröder hatte am Montag in der Gemeindevertretersitzung von Spreenhagen eine Menge zu erklären. Es ging um die Beschlussfassung zur Änderung des Flächennutzungsplans, und zwar von sechs Flurstücken der Flur 2. Ihr Umfang: 36 Hektar, was immerhin rund 50 Fußballfeldern ent...