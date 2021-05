Noch schlummert das Gelände des ehemaligen Netto-Marktes an Erkners Kreisverkehr zwischen Bahnhof und Friedrichstraße vor sich hin. Die 1,6 Hektar große Fläche, an der auf einer Seite das Flakenfließ vorbei fließt, soll in nicht allzu ferner Zukunft an die 100 Wohnungen und einige Geschäfte b...