Die zweite Auflage des Ironman 70.3 kann wie geplant stattfinden. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hat den Eilantrag der Gemeinde Gosen-Neu Zittau auf einstweilige Verfügung gegen die zeitweise Vollsperrung von Gemeindestraßen zur Durchführung der Sportgroßveranstaltung abgelehnt.

In einer Mitteilung vom Dienstag heißt es, die Gemeinde als Trägerin der Straßenbaulast habe kein „Veto-Recht“ gegen die Erteilung der straßenverkehrsrechtlichen Erlaubnis durch den Landkreis Oder-Spree. Einer Zustimmung der Gemeinde habe es also nicht bedurft.

Die Gemeinde Gosen-Neu Zittau kann gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Beschwerde einlegen. Dann müsste das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg als nächst höhere Distanz entscheiden.

Die Vorbereitungen auf den diesjährigen Ironman 70.3 Erkner, der am kommenden Wochenende 9./10. September stattfinden sollm laufen auif Hochtouren. Wie bei der Premiere werden wieder mehr als 3000 Triathleten erwartet. Die Schwimmwettkämpfe werden im Dämeritzsee ausgetragen, Rad- und Laufstrecken führen über öffentliche Straßen. Daher sind zum Teil mehrstündige Sperrungen notwendig.

Sperrung an zwei Tagen – das erwartet Anwohner der Region

Betroffen davon ist neben Erkner, der Gemeinde Grünheide sowie Beriche in Spreenhagen auch Gosen-Neu Zittau. Aus der Gemeinde kam wegen der Straßensperrungen immer wieder Kritik, unter anderem mit der Begründung, dass Pflegedienste im vergangenen Jahr nicht gut durchgekommen seien. Der Veranstalter, die Ironman Germany GmbH, hatte die Route für den Hauptwettkampf am Sonntag daraufhin angepasst . Auf diese Weise verringern sich die Sperrzeiten im Gemeinde-Bereich an beiden Tagen jeweils auf etwa 2,5 Stunden (von 8 bis 10.30 Uhr). Doch der Gemeinde genügte dies nicht. Sie wollte die Sperrungen ganz verhindern.