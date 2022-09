„Whoever finishes first, we'll call him the Ironman.“ – „Wer auch immer zuerst ins Ziel kommt, den nennen wir den Mann aus Eisen“, der Spruch gilt als geflügeltes Motto, ausgegeben vom Gründer der Ironman Wettbewerbe. Dass der Ironman nun zu ihm nach Hause kommt, ist für Triathlet Danny...