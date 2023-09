„Für die Stadt ist der Ironman gut“, ist sich Dirk Pommerening aus Erkner sicher. Er wohnt in der Nähe der Friedrichstraße. Am Sonntag wird er bei seiner Runde mit Frau und Hund die schwitzenden Athleten bei ihrem Lauf beobachten. „Da hat man mal was zu gucken“, meint der 52-Jährige.

Wäh...