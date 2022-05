Dietmar Woidke hat in seiner Zeit als brandenburgischer Ministerpräsident schon so einige Schirmherrschaften übernommen. Für die Rad-Veranstaltung „Tour de Tolerance“ zum Beispiel, den Wettbewerb „Jugend musiziert“ oder, wie jüngst erst, den Spreewald-Marathon. Für den Ironman 70.3 in E...