Sie sehen putzig aus, werden aufgrund ihres Fellmusters im Gesicht schon mal „Panzerknacker“ genannt und sie polarisieren: die Waschbären. Ob in Sieverslake, Freienbrink oder Grünheide, überall treiben sie sich herum. Sehen die einen in ihnen niedliche Geschöpfe, erkennen andere in ihnen ung...