Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung in Grünheider Kita erschüttern Eltern

In der Kageler Kita „Wasserfrösche“ in Grünheide gibt es mehrere Verdachtsfälle der Kindeswohlgefährdung. Die Eltern kritisieren die Kommunikation der Gemeinde. Was wird zwei Erzieherinnen vorgeworfen?