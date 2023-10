Und dann ziehen wir mit Gesang in das nächste Restaurant – so ähnlich kann man sich das Treiben am Wochenende in Friedrichshagen vorstellen. Mit Freunden und Freundinnen um die Häuser ziehen, Musik hören und feiern – dazu lädt an diesem Sonnabend (14.10.) ein zur Tradition gewordenes Konzert-Festival in Berlin-Friedrichshagen ein.

Acht verschiedene Bands und Künstler treten in acht verschiedenen Locations auf. Für das Kneipenfest und alle Konzerte gilt eine Eintrittskarte. Ein Ticket zum aufs Handy laden gibt es im Internet bei der Kulturvollzugsanstalt Friedrichshagen. Es kostet 17 Euro.

Musik in Restaurants, Bars und im Ruderclub

Blues, Rock, Folk, italienische Schlager, Jazz, Singersongwriter – die Musik soll zum Party machen verführen, ist herzerwärmend und zugänglich. Wer von Ort zu Ort zieht, kann viele Konzerte an einem Abend genießen. Die Locations befinden sich alle unweit der Bölschestraße in Friedrichshagen . Neben Restaurants, Bars, Gaststätten nehmen auch eine Tanzschule, das Seebad und ein Ruderclub teil. So eröffnet sich vielleicht für die eine oder den anderen die Möglichkeit, noch unbekannte Locations kennenzulernen.

Kneipenfest: 8 Konzerte und ein Club-Event an einem Abend in Berlin-Köpenick (Archivbild)

© Foto: Jan K. Tyrel

„Die Bands und Künstler spielen ihre Sets jeweils viermal“, erklärt Stefan Maiwald, Eventmanager von der „Kulturvollzugsanstalt“ Berlin-Friedrichshagen. „Um möglichst viele Bands zu sehen, empfiehlt sich eine Tour von Norden nach Süden oder entgegengesetzt“, gibt Maiwald als Tipp mit auf den Weg. Ob man lieber an einem Ort verweilt oder sich von Haus zu Haus bewegt möchte, ist aber jedem völlig selbst überlassen.

Kneipenfest in Berlin-Friedrichshagen Programm am 14.10.

von 20 bis 0 Uhr ★ Friedrichskeller

Blayt – Partyrock

Bölschestraße 68 ★ Alter Ratsaal

im Rathaus Friedrichshagen

Maple Road – Blues/Rock

Bölschestraße 87/88 ★ Ratskeller

im Rathaus Friedrichshagen

Larkin – Irish Folk/Celtic Rock

Bölschestraße 87/88 ★ Trattoria Tresoli

Rosjano – Italienische Stimmungshits

Bölschestraße 105 ★ Restaurant Ehrlich

Die Snarks – 60er Garagenrock

Josef-Nawrocki-Strasse 16 ★ Tanzstudio Sabrina M

Jazztrio Schumann = Jazzstandards Müggelseedamm 208 ★ Seebad Friedrichshagen

Tapper Glue – Singersongwriter

Müggelseedamm 216 ★ Ruderclub Ägir

Willhagen Corp. – Jazz/Funk

Spreestraße 1 ★ Kino Union

Einfach Tanzen!– Dj Madzee

Einritt Ermäßigt Bölschestraße 69

Wer nach seinem Streifzug noch nicht genug von Musik hat, den lädt das Kino Union ein zur Aftershowparty. Dort legt dann DJ Madzee auf, die Disko steht in der Kino-Union-Reihe „Einfach Tanzen!“. Der Eintritt ist für Gäste des Kneipenfestes ermäßigt. Wer möchte, kann auch nur zur Disko kommen.

Lange Jahre war das Kneipenfest eine Institution in Berlin-Friedrichshagen. Die Veranstaltung jetzt am Sonnabend ist die erste nach der mehr als dreijährigen Corona-Pause. Stefan Maiwald ist gespannt, wie sich das Event nun entwickeln wird. „Auch in den heute bewegten Zeiten ist es doch wichtig, dass Leute unkompliziert zusammen können“, so Maiwald, „und genau dafür ist das Keipenfest eine wunderbare Gelegenheit.“