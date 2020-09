Geht als Vorsitzender in die Verlängerung: Hans Hoffmann in der Schwarzen Küche des Hauses am Sonnenluch. Sie ist einer der Schätze des Heimatmuseums. Die satzungsgemäße Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl findet coronabedingt erst im Frühjahr statt. © Foto: Kerstin Ewald