Der Erkner Halbmarathon wird am 1. Mai nicht mit Start und Ziel im Stadion am Dämeritzsee ausgetragen. Dies teilten mit Bedauern am Mittwoch die Veranstalter, die Turngemeinde in Berlin 1848 e.V., mit. Eigentlich war geplant, dass die Wettkämpfer an jenem Sonntag im Erich-Ring-Stadion in Erkner st...