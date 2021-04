Berufspendler müssen am Montag (26. April) besonders viel Geduld mitbringen, wenn sie über den östlichen Berliner Ring (A10) fahren müssen. Im Bereich der Autobahn-Baustelle zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Erkner kam es zu einem Unfall, dessen Auswirkungen noch bis in den Tag hinein spürbar sein werden.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer eines Sattelzuges gegen 3.30 Uhr auf der A10 zwischen Rüdersdorf und Erkner nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Sattelzug zerstörte dabei eine massive Betonleitplanke, schaukelte sich auf und kippte schließlich auf die Seite. Durch die Wucht wurde die provisorische Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn gedrückt. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Die freiwillige Feuerwehr Rüdersdorf rückte an, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden, die aus einem abgerissenen Dieseltank aus liefen.

Die Bergung der Sattelzugmaschine und des Aufliegers soll im Laufe des Montagvormittags erfolgen, bis dahin wird die A10 ab bis dahin wird die A10 ab Rüdersdorf in Richtung Erkner noch voll gesperrt bleiben. Die Gegenfahrbahn ist auf eine Fahrspur reduziert. In beiden Richtungen und auf den Ausweichrouten kommt es daher zu erheblichen Staus.

Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende (24./25. April) 69 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ums Leben kam dabei niemand, wie ein Polizeisprecher am Montag in Potsdam sagte. Zwischen Freitag (23. April) und Sonntag (25. April) wurden vom Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 379 Unfälle registriert. Bei 54 davon wurden Menschen verletzt, bei den restlichen Unfällen entstanden lediglich Sachschäden. (mit dpa)