Je nach Windrichtung könnte es auch in den kommenden Nächten wieder laut werden über den Dächern von Grünheide, Erkner und Gosen-Neu Zittau. Allein am Sonntag (2. Juli) werden ab 22 Uhr noch 16 Linien-Flüge am BER in Schönefeld erwartet. Und wenn Westwind herrscht, dann erfolgt der Landeanflu...