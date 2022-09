Plötzlich standen sie da. An der Seestraße, an der Gerhart-Hauptmann-Straße, am Kirchvorplatz, vor der Stadthalle und sogar im Ortsteil Klein Afrika: türkisgrüne E-Scooter und E-Bikes. Ein genauerer Blick verriet, dass sie vom bekannten Sharing-Anbieter Bolt stammen. Aber was steckt dahinter? A...