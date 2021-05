Fans alter Oldtimer haben es nicht leicht. Wegen Corona wurde gerade erst die berühmte Oldtimerrallye „Bad Saarow Classics“, die für Anfang Juli geplant war, abgesagt. Doch für alle, die gerne alte Schmuckstücke in Aktion sehen, gibt es auch Alternativen, zum Beispiel am Pfingstsonntag rund um Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald). Denn hier will die Oldtimershow „Rumblubbern“ um 14 Uhr zu einem Autokorso aufbrechen. Der steht unter dem Motto „Hoffnung in der Coronakrise“. Treffpunkt ist der Funkerberg.

Bitte vom Veranstalter

Erwartet werden laut Veranstalter Dirk Marx mehr als 400 amerikanische Fahrzeuge und Straßenkreuzer aller Epochen – vom „Hot Rod“ aus den 1930er-Jahren bis zum 1950iger Cadillac.

„Wichtig ist: Die Gäste sollen bitte nicht zum Funkerberg kommen, dort ist nur der Sammelplatz“, so Marx. „Zaungäste entlang der Strecke sind aber herzlich eingeladen, um so die mit Abstand die schönste Fahrzeugkolonne der Welt zu erleben.“

Startpunkt am Funkerberg

Die Strecke führt vom Funkerberg am Schloss Königs Wusterhausen vorbei zunächst in Richtung Senzig. Von dort geht es weiter durch Bindow, Friedersdorf, Kablow, Zernsdorf, Neue Mühle und Niederlehme. Nach einer weiteren Durchfahrt von Königs Wusterhausen macht der Autokorso, der rund zwei Stunden unterwegs sein wird, dann noch eine Schleife über Zeesen, Bestensee, Gallun, Mittenwalde, Ragow und Deutsch Wusterhausen zurück zum Funkerberg.

Autokorso ist keine Anti-Corona-Demo

Im April hatte die Organisatoren des „Rumblubbern“ schon mal eine ähnliche Ausfahrt veranstaltet. „Das wurde fälschlicherweise als Anti-Corona-Demo durch die Medien gejagt, was im Nachhinein aber korrigiert werden konnte“, so Veranstalter Dirk Marx, der selbst mehrere Oldtimer fährt.

Der Autokorso findet auch für einen guten Zweck statt. Gesammelt werden am Pfingstsonntag 500 Euro für ein Kinderprojekt. Außerdem ist für das Ende der Veranstaltung noch eine besondere „Challenge“ geplant: Mit mehr als 100 Autos soll das Wort „RUMMBLUBBERN“ auf die Wiese des Funkerberges geschrieben werden.