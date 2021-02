Am Montagmorgen ist am Bahnhof Fangschleuse ein erster Bagger angerückt. Wie aus dem Tiefbauamt der Gemeinde Grünheide in der Vorwoche angekündigt, haben die Erdarbeiten für die Erweiterung des Pendlerparkplatzes begonnen. Seit dem 26. Januar war das rund 6000 Quadratmeter große Waldstück gero...