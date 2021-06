Die Geschichte des Radrennsports in Erkner in einen einzigen Zeitungsbeitrag aufzuschreiben, ist eigentlich ein wahnwitziges Unterfangen. Über 100 Jahre prägten Radrennfahrer das sportliche Leben in Erkner mit und strahlten oft über den Ort hinaus.

Fred Hoffmann, Heinz Friedrich aus Grünheide und...