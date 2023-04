So oft rückten Rettung und Notarzt aus der neuen Zentrale schon aus

Rettungsdienst und Notarzt sind seit gut einem Monat in der neuen Rettungszentrale des Landkreises Oder-Spree in Freienbrink im Einsatz. Von Verkehrsunfalls bis Herzinfarkt – so oft leisteten sie schon Hilfe.