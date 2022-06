In den kommenden Wochen und während der Sommerferien (Donnerstag, 7. Juli bis Sonntag, 21. August) wird die Deutsche Bahn mit lang geplante Bauarbeiten im Berliner S-Bahnnetz beginnen. Betroffen sind auch die Linien S3 zwischen Erkner und Spandau sowie S5 zwischen Strausberg Nord und Westkreuz, wo Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen. An zahlreichen Stellen in Berlin müssen Gleis- und Weichen erneuert werden.