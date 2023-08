Seit Monaten laufen Bauarbeiten an der A10-Anschlusstelle in Freienbrink in Sichtweite der Gigafactory von Tesla. Unter anderem wird hier eine neue Brücke errichtet. Und dieser Bau ist nun auch der Grund, warum es an der Stelle auf dem östlichen Berliner Ring wie schon im Juni erneut zu Vollsperrungen kommt.

Wie der Landesbetrieb Straßenwesen mitteilte, sollen an zwei Sonntagen die Traggerüste an der Brücke abgebaut werden. Die erste Sperrung ist demnach für den 20. August in der Zeit von 6 bis 20 Uhr vorgesehen.

Keine Umleitung bei erster Sperrung notwendig

Die gute Nachricht ist: Betroffen von der Sperrung ist nur die Autobahn in Fahrtrichtung Norden – also vom Dreieck Spreeau (A12) kommend in Richtung Erkner und Dreieck Barnim. Die zweite gute Nachricht: Eine weiträumige Umleitung ist nicht notwendig. Der Verkehr soll stattdessen über die Auf- und Abfahrtsrampen der Anschlussstelle Freienbrink geleitet werden.

Anders ist es bei der zweiten Sperrung am Sonntag, 3. September. Hier ist von 6 bis 20 Uhr diesmal die Gegenfahrbahn Richtung Süden betroffen, also vom Dreieck Barnim in Richtung Dreieck Spreeau (12) und Schönefelder Kreuz (A10). In dem Fall ist eine Umleitung notwendig. Der Verkehr auf der A10 werde dann an der Anschlussstelle Erkner abgeleitet und über die Landesstraße L38 und L23 zur Anschlussstelle Freienbrink geführt, heißt es.

Umbau Abfahrten in Freienbrink