Es wird ernst für Pendler und Anwohner: An der L39 zwischen Gosen und Berlin-Müggelheim stehen umfangreiche Bauarbeiten an. Lärmschutzwände sollen im Bereich „Am Müggelpark“ ausgetauscht werden, zudem muss an der Neuen Fahlenbergbrücke die Behelfsbücke eingerichtet werden. Die Folge: Sper...