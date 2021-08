An vielen Stellen in Erkner wird derzeit auf Straßen und Wegen mehr oder weniger intensiv gearbeitet. Wer dabei an den bevorstehenden Erkner Triathlon denkt, dem könnte bange werden. Denn viele der Hindernisse pflastern jene Strecke, auch außerhalb der Stadt, die vor den Triathleten vor allem auf dem Rennrad liegt. Da hilft derzeit nur Daumen drücken und darauf hoffen, dass die Baustellen bis zum 12. September, dem Austragungstag der fünften...