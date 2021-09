Der Real-Markt in Finowfurt soll zu einem Edeka werden, der in Neuruppin auch. Und jener im A10-Center Wildau hat sogar schon einen neuen Betreiber, Kaufland nämlich. Reihenweise haben in den vergangenen Wochen im Zuge der Zerschlagung der Supermarkt-Kette Real deutschlandweit Märkte ihren Besitze...