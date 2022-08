Hedwig Tauchmann hatte eigentlich ein gutes Gefühl, als sie vor Kurzem spätabends am BER in Schönefeld in ein Taxi stieg. „Der Wagen hatte ein Kennzeichen aus KW, also ortskundig“, berichtet die 81-Jährige. Dem werde sie den Weg zu ihrem Wohnort Woltersdorf nicht erklären müssen, dachte si...