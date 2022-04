Der Austritt einer Flüssigkeit in der Lackiererei der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin sorgt weiter für Aufregung. Es gibt sich widersprechende Angaben über den Vorfall, was Zeitpunkt und Schwere des Vorfalles betrifft.

Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) hat der Austritt keinen St...