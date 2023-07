Damit künftig zehntausende Tesla-Mitarbeiter in Grünheide zu Fuß zur Arbeit gehen können, wird der Bahnhof Fangschleuse an der sogenannten Gigafactory neu gebaut. Zudem werden an dieser Stelle mehrere Gleise für den Güterverkehr errichtet, um den künftigen Werkbahnhof Teslas und das GVZ Berli...