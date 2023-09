Premiere geglückt: Mit einem Feuerwerk ist am frühen Montagmorgen das erste Shuttlezug von Tesla an der Gigafactroy Grünheide empfangen worden. Es war gegen 4 Uhr am Bahnhof Erkner gestartet und fast pünktlich um 4.15 Uhr am neu errichteten Bahnhof „Tesla Süd“, der sich direkt neben der Fab...