Grausiger Fund in Gosen-Neu-Zittau, direkt an der Grenze zu Berlin. In einem brennenden Auto sind die Überreste eines Menschen gefunden worden. Nun gehen die Ermittler der Mordkommission von einem Tötungsdelikt aus und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte.

Gefunden wurde die tote Person nach Angaben der Polizei bereits Sonntagnacht (3. September). Zeugen hatten zunächst um 1.24 Uhr die Feuerwehr in die Seestraße nach Gosen alarmiert, weil dort ein Auto in Flammen stand.

Polizisten finden Toten im ausgebrannten Auto bei Gosen

Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Gosen trafen nur kurze Zeit nach dem Notruf vor Ort ein. „Trotz Einsatzes von Kameraden der Feuerwehr ist der Wagen völlig ausgebrannt. Im weiteren Verlauf sind im Wrack dann menschliche Überreste gefunden worden“, so Polizeisprecher Stefan Möhwald.

Der Körper ist bereits von der Rechtsmedizin untersucht worden. Die Ermittler der Mordkommission gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Wer die oder der Tote aus dem verbrannten VW Beetle ist, ist noch unklar. „Wer die Person gewesen ist, wie auch die genauen Umstände, die zu deren Ableben führten, wird die Mordkommission der Polizeidirektion Ost ermitteln“, so der Polizeisprecher.

Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Unklar ist auch, ob die Tat in der Seestraße begangen wurde – oder ob dort nur Spuren vernichtet werden sollten. Deshalb bitten die Ermittler um Hinweise. Gesucht werden Zeugen, die am Samstag (2. September) bis zum Morgen des 3. September etwas bemerkt haben, was mit dem Brand in Verbindung stehen könnte.

Wem sind zu diesem Zeitpunkt Personen im Bereich der Kleingartenanlage „Am Kappstrom“ in der Seestraße aufgefallen?

Wem ist wann im dortigen Umkreis ein VW Beetle aufgefallen und waren Personen am oder im Wagen?



Sachkundigen Hinweise nimmt die Polizei in der Inspektion Oder-Spree unter der Rufnummer 03361 5680 entgegen. Möglich sind auch Einträge über die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de.