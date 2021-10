Die 32-jährige Berlinerin, die am Freitag, 1. Oktober 2021, bei einem schweren Quad-Unfall auf dem Kiferndamm in Schöneiche lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Wochenende verstorben. Dies teilte die Familie moz.de am Montag mit.

Junge Frau trotz Helm ohne Überlebenschancen

Die junge Frau, die ...