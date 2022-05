In der US-Metropole New York werden täglich zwischen 4,5 und 5 Milliarden Liter Wasser verbraucht, riesige Mengen also. Gewonnen werden sie aber nicht, wie zum Teil in Berlin, aus Oberflächengewässern vor Ort, etwa dem Hudson River. Das Wasser stammt stattdessen aus großen Wasserreservoiren, die...