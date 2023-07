Es ist kurz nach 12 Uhr in einer Einfamilienhausgegend in Schöneiche. Die Sonne brennt auf der Haut, auch ohne viel Bewegung läuft einem der Schweiß den Rücken herunter. Vorausgesagt waren eigentlich nur um die 30 Grad Celsius, aber die schwüle Hitze sorgt dafür, dass man sich wie in einer Sau...