Sanftes Pfeifen, Tannenschmuck am Gehäuse und bunte Malerei in den Scheiben – der Weihnachtszug der S-Bahn war in Berlin viele Jahrzehnte eine beliebte Tradition. Als besondere Attraktion konnte man sich bei einer der Fahrten in einem alten Waggon durchschütteln lassen – ein Vergnügen für vi...