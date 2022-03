Es ist das zweite Mal in ihrem Leben, dass sie in der Ukraine unter Beschuss geraten sind und fliehen mussten. Dienstagnacht (8. März 2022) kam die fünfköpfige Familie endlich in Grünheide an. Nach fünftägiger Flucht zu Fuß, mit Auto und Zug wohnen sie nun vorübergehend in einem Ferienhaus a...