Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Laster auf der A10 am Dreieck Spreeau (Landkreis Oder-Spree) in den Straßengraben gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der Lkw mit Tesla-Akkus beladen.

Der 25 Jahre alte Fahrer hatte demnach in der Nacht zum Freitag aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Lkw verloren, kam ins Schleudern und landete im Graben. Dort sei der Sattelzug auf der Seite liegen geblieben und habe Feuer gefangen.

Flammen konnten gelöscht werden

Laut Polizei sei es Ersthelfern vor Ort gelungen, die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr schnitt den in der Fahrerkabine eingeklemmten Mann aus dem umgekippten Lkw heraus.

Stau auf Autobahn A10 Sperrung nach Lkw-Unfall am Dreieck Barnim – sechs Menschen verletzt Berlin Der 25-Jährige wurde im Anschluss schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch die Werksfeuerwehr von Tesla war demzufolge am Unfallort.

Nach ersten Schätzungen sei bei dem Unfall ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Die Bergungsmaßnahmen dauern voraussichtlich noch bis zum Nachmittag an, sagte ein Polizeisprecher. Bis dahin bliebe die Unfallstelle gesperrt.