Am Kreisverkehr am Bahnhof in Erkner kommt es immer wieder zu Unfallen von Radfahrern, Fußgängern und Autos. Nun will die AG Verkehrssicherheit des Landes ein neues „Gegenmittel“ testen. Welches das ist, verraten wir ein Teil 4 der MOZ-Radserie „Richtig radeln“.