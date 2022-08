Der Deutsche Wetterdienst hatte für Teile Brandenburgs für die Nacht zu Freitag vor Gewitter mit Starkregen, Windböen und Blitzschlag gewarnt. Während im Bereich der Regionalleitstelle Nordwest, die die Einsätze von Feuerwehren und Rettungsdienst im Havelland, in Ostprignitz-Ruppin, in der Prignitz und in Potsdam koordiniert, Feuerwehrleute lediglich ein paar vom Wind abgerissene Äste beseitigen mussten, hatten die Kollegen im Osten mehr zu tun.