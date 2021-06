Die Mitarbeiter vom Bauhof in Erkner trauten ihren Augen nicht. Anfang Mai dieses Jahres, als sie mal wieder auf Tour waren, stellten sie einen Mülleimer und einen Wegweiser fest, die in der Löcknitz trieben – samt rausgerissenem Fundament. Sie stammten von der Schutzhütte am Leistikow Steg. Um...