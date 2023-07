So gelungen die Festwoche zu 275 Jahre Hangelsberg auch war, gab es doch auch ein bitteres Nachspiel. Drei von sechs Marktbuden der 2007 gegründeten „Interessengemeinschaft Bürgerverein“ schwammen nach dem abschließenden Sommerfest am Sonnabendnacht, in Einzelteile zerlegt, in der Müggelspre...