In Erkner geht es für Autofahrer schon zu normalen Zeiten oft nur im Schritttempo voran. Aktuell kommt eine weitere Verkehrsplage hinzu: eine Baustelle an der Fürstenwalde Straße und damit an der Zufahrt zur Autobahn A10. Seit Montag, 2. August, werden hier auf Höhe der Ernst-Thälmann-Straße Arbeiten an der Trinkwasserleitung durchgeführt, wie die Stadt mitteilte. Die Folge: Die Hauptverkehrsader ist halbseitig gesperrt.

Umleitung in Richtu...