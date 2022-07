Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt, wie Tesla seine Straßen der Gigafactory in Grünheide wässert. Der Kommentator stellt einen Zusammenhang zur Wasserrationierung für Privathaushalte her. Doch was ist der wahre Kern? © Foto: Screenshot/FB-Gruppe/Mein Rüdersdorf/Janine Richter