Während auf dem Tesla-Gelände in Grünheide die Frühschicht schon an den Pressmaschinen stand, trafen sich am Samstagmorgen vor dem Areal Fans der Marke und andere E-Autofahrer. Ein paar Herren machten Erinnerungsfotos und schauten beim Baufortschritt der Batteriefabrik ganz genau hin. Doch dann ...