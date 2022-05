Die 33-jährige Melanie kommt „aus dem wunderschönen Grünheide (OT Mönchwinkel)“, wie sie schreibt. „Ich arbeite als Pharmazeutisch-Technische Assistentin (PTA) in Gosen-Neu Zittau in der Apotheke. Wir sind ein super gutes Team auf Arbeit, verstehen uns auch privat sehr gut und gehen gerne gemeinsam essen“, schwärmt sie.

„Ich wohne idyllisch in ländlicher Lage in einem schönen Häuschen direkt an der Spree. Wir haben drei Katzen und ein paar Hühner, die uns täglich frische Eier legen.

Ich liebe es, in der Natur spazieren zu gehen und die kleinen Dinge des Lebens zu genießen.“

Melanie spielt in ihrer Freizeit gern Handball, ist „ein sehr geselliger, unternehmungslustiger Mensch“, wie sie über sich sagt, und verreist sehr gern.

