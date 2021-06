Die dichten Kiefernwälder in der Gemeinde Grünheide (Landkreis Oder-Spree) sind offenbar nicht nur bei Spaziergängern beliebt, sondern auch in der Techno-Szene. Mehr als 200 jungen Menschen sollen am Sonntagmorgen (20. Juni) in der Nähe des Bahnhofs Fangschleuse auf einer Lichtung mitten im Wald...